Iran, aereo ucraino precipita dopo il decollo: 176 morti, nessun superstite. Lo schianto ripreso in un video

Sono morte tutte le 176 persone a bordo dell'aereo dell'Ukraine Airlines che si è schiantato oggi al decollo dall'aeroporto di Teheran. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna. A bordo c'erano 167 passeggeri e nove membri

dell'equipaggio. Lo schianto sarebbe stato causato da un guasto tecnico. Lo ha confermato un portavoce della Mezzaluna islamica alla televisione iraniana. Secondo i media russi l'aereo dell'Ukraine International Airlines era partito alle 5 del mattino ora locale da Teheran diretto a Kiev. È precipitato subito dopo il decollo in un campo alla periferia della capitale iraniana.

Iraq, missili su due basi militari Usa. Iran: «È iniziata la feroce vendetta». Trump: «Valutiamo vittime e danni»

Le autorità iraniane hanno indicato un guasto tecnico come causa dell'incidente. Intanto, la US Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali di entrare nello spazio aereo iraniano ed iracheno dopo il lancio di missili contro le basi militari Usa in Iraq, sottolineando «rischio» di «possibili errori di calcolo e di identificazione» in caso di lancio di missili.

All 176 people aboard the Ukraine International Airlines Boeing 737 plane that crashed after takeoff in Tehran have died, Iranian state TV reports pic.twitter.com/OG63ugvKwg — ON🇰🇪 (@ItsMoruri) January 8, 2020

