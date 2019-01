A scuola di look, come si diventa personal shopper

Fare acquisti mirati. Rivedere il proprio guardaroba. Magari cambiare completamente look. Fare shopping può migliorare umore, immagine, e, incidendo sull’aspetto e sul modo di presentarsi, perfino prospettive, purché ovviamente sia fatto bene. Ne sembrano convinti romane e romani che, sempre più spesso, per imparare a fare buoni acquisti e magari trasformare la passione per le spese in mestiere, vanno addirittura “a scuola” o comunque si affidano ai consigli di esperti. Niente di meglio dei saldi per regalarsi delle lezioni “sul campo” o sperimentare quanto appreso. D’altronde, “Sex and the city” ne ha fatto filosofia, fare shopping in compagnia di amiche esperte, è un piacere ed è pure utile. L’offerta di corsi per diventare personale shopper e di servizi di consulenza immagine, nella Capitale è decisamente ricca e articolata.



Definire il proprio stile è uno degli ambiti di approfondimento del corso per personal shopper presentato dall’Istituto dedicato a trucco e professioni della bellezza in via Fabio Massimo. In sede anche un corso di Lookstyle, «rivolto alle donne che desiderano sviluppare la cultura dell’immagine con l’apprendimento degli elementi strategici finalizzati alla valorizzazione della persona». E non manca un iter di studi dedicato alla Consulenza d’Immagine.

L’accademia consacrata al lusso, in piazza di Spagna, propone un corso di moda per Consulenti d’Immagine, disponibile pure un modulo aggiuntivo sugli strumenti per analisi e ricerca delle tendenze. Tra gli obiettivi, costruire un look vincente, valorizzando aspetto e gusto personale come principi sui quali basare il rinnovamento di look. L’istituto di riferimento per il design, nella sua sede in via Alcamo, inserisce la formazione di personal shopper tra i percorsi di specializzazione. L’approccio multidisciplinare è mirato a fornire gli strumenti per diventare professionisti del settore e organizzare shopping tour. Durerà tre giorni il corso per Consulente d’Immagine e Personal Shopper, organizzato a marzo, in via Boezio. Allo studio dei modi per valorizzare l’immagine attraverso l’abbigliamento si aggiungono indicazioni per affrontare con il giusto atteggiamento ogni situazione. Non solo “banchi”. Il personal shopping affascina anche chi vuole soltanto approfittare dei saldi. Adele Langella propone tour Shop-Art in centro, tra via del Corso e via del Babuino. ProntoPro è un portale che aiuta a scegliere on line i professionisti più adatti alle proprie esigenze, consentendo il confronto di preventivi. Numerosi app e corsi on line per imparare a reinventarsi, iniziando dal guardaroba.

