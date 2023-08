Moda uomo: la jumpsuit maschile è il must-have dell’estate 2023

L'estate addosso? Un’esplosione di stili insoliti e tendenze uniche, o quasi inedite, nell’universo della moda maschile. Tra le novità più in voga del 2023, spicca indiscutibilmente la jumpsuit da uomo , un indumento versatile e audace che sta conquistando gli armadi di chi è stufo dei soliti abbinamenti beachwear. In pole position sulle piattaforme di e-commerce dei rinomati brand del fast fashion, tra cui Shein , Asos Design , Incerunmen e Zara , la tutina si è rapidamente affermata come il must-have della stagione estiva prendendo il posto della tradizionale salopette che, tuttavia, rimane una scelta evergreen. Un capo da indossare al mare o in città e che, originariamente concepito per il lavoro nei campi o negli stabilimenti industriali, ha ormai superato i suoi inizi trasformandosi in un trend irrinunciabile.

La tuta intera per lui regala un equilibrio armonioso tra comodità e raffinatezza, unendo funzionalità dagli accenti sportswear ed eleganza in un unico outfit.

Le linee pulite e i tagli sofisticati proposti dai vari marchi hanno catturato l'attenzione di modaioli e influencer, tutti alla ricerca di un look accattivante, rispolverando un classico iconico del workwear con esclusivi dettagli dall'effetto tailoring. I colori spaziano dalle tonalità neutre, come il beige e il bianco ideali per le giornate assolate, a sfumature vivaci ed energiche come l’arancione e il turchese, perfette per le feste in spiaggia e gli happening nei locali più cool della movida. Inoltre, tessuti leggeri e traspiranti, dal lino al cotone, dominano le collezioni spring-summer garantendo una freschezza ineguagliabile nelle giornate più calde. Un altro elemento distintivo è sicuramente la versatilità: senza alcun dubbio, la jumpsuit si adatta a diverse occasioni.

Dalle mise casual, abbinata ad un paio di sneakers o ai sandali platform e occhiali da sole durante il giorno, fino alla sera, per momenti più formali, valorizzata da scarpe eleganti e accessori raffinati ma non troppo vistosi. Così è in grado di soddisfare ogni esigenza. Le etichette low cost, per esempio, hanno dimostrato la capacità di interpretare il trend proponendo capsule variegate e accessibili a tutte le tasche mentre la disponibilità di taglie e nuance, per ogni tipo di fisico e gusto, consente di sbizzarrirsi negli accostamenti. Un abito che impazza tra i vacanzieri e sta ammaliando i fashion addicted che amano abbracciare comfort e praticità in un solo vestito senza preoccuparsi del consueto binomio camicia-pantalone. Per essere al passo con i tempi, e aggiungere un tocco di stile al proprio guardaroba, in viaggio non se ne può proprio fare a meno anche perché occupa pochissimo spazio in valigia.