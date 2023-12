Federica Tosi, cocktail vip per la nuova collezione di gioielli: da Nicoletta Romanoff a Greta Mauro

Gioielli dal sapore vintage: forme morbide e bombate, cuori e boule ispirati agli anni '70 e '80. E' la nuova collezione della stylist Federica Tosi, presentata in anteprima sulla terrazza della Rinascente di piazza Fiume.

Il pop-up Jewel Market della storica boutique capitolina sarà in vendita fino al 24 dicembre. Ad animare la serata, tra musica e finger food ispirati ai pezzi della collezione, la designer ha accolto le sue clienti, vip e non solo.

Tra i volti noti presenti all'evento anche l'attrice Nicoletta Romanoff, splendida in un outfit interamente disegnato dalla Tosi, minigonna in pailettes e pullover coordinato, e la conduttrice televisiva Greta Mauro.