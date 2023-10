Le Stelle dell'Equilibriste brillano a Roma: da Anna Ferzetti a Matilde Brandi, parterre vip a via Belsiana

Le stelle dell'Equilibriste, marchio di moda nato 6 anni fa dall'idea della fondatrice Francesca Pecchia, hanno brillato nel nuova boutique di via Belsiana a Roma. Manichini in carne ed ossa e ballerine in tutù hanno accolto i vip accorsi all'inaugurazione per brindare alla nuova collezione del brand. Tra moda e musica.

Parterre di stelle

Tanti i volti noti presenti: dall'attrice Anna Ferzetti, moglie di Pier Francesco Favino a Irene Ferri, dalla scrittrice Simona Sparaco alla ballerina Matilde Brandi fino a influencer e trend setter del mondo della moda come Veronica Pesci, Elvira Colavita e Flora Pellino.

La nuova collezione

Hanno tutti applaudito la nuova collezione fall-winter 2023, arricchita quest’anno da bijoux a forma di stelle opera di maestri dell’artigianato italiano, uomini e donne che da oltre 40 anni, secondo antiche tradizioni realizzano con cura e amore ogni singolo accessorio, incastonando ogni pietra preziosa a mano.

Non solo leggings.

Ma abiti da sera, body, tailleur, tute in velluto. «Da quel primo prodotto , il “leggings con le stelle”, siamo saliti su una giostra abbiamo volato tra sogni e realtà - racconta la founder del brand Francesca Pecchia all’evento organizzato per l’apertura della nuova boutique l’Équilibriste a Piazza di Spagna - Abbiamo cosparso le nostre stelline in tutta l’Italia, ma non ci siamo fermati. Da due anni vendiamo in tutto il mondo grazie al nostro e-commerce : Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito, impazziscono per i nostri i prodotti, tra i più venduti dopo il leggings, la tuta Alice, il nostro best seller da più di un anno».

Un marchio italiano al 100%. I leggings e le stelle, elemento ormai distintivo del brand, sono tagliati a mano e cuciti come si faceva una volta dalle mani esperte di sarte. La lycra, protagonista indiscussa di tutte le creazioni, si incontra con il velluto creando e arricchendo i nuovi prodotti. L’elastan, i velluti e tutti i tessuti utilizzati sono attentamente selezionati e rigorosamente “made in Italy”.

Ci piace immaginare la nostra donna , pratica, in abiti confortevoli, ma con l’eleganza che solo i maestri italiani sanno donare ad un capo.

Anche in questa collezione non abbiamo voluto perdere una delle caratteristiche fondamentali del brand , ossia la sua versalità.

Ecco che un semplice body, una tuta in lycra, un tubino nero, diventano rara eleganza grazie proprio ai nostri studiati accessori.

Le nostre Équilibriste potranno con una stella passare dall’ufficio all’aperitivo senza necessariamente passare da casa su un tacco 12 in equilibrio.