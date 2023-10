Venerdì 6 Ottobre 2023, 10:30

Realtà orafe storiche, artisti da tutto il mondo e nuove tendenze. Il gioiello si mette in mostra. Prende il via oggi e proseguirà fino al 15 ottobre, la terza edizione della Roma Jewelry Week, ideata da Monica Cecchini, che animerà la Capitale con un ricco calendario di eventi. Tema di questa edizione, Second Life, in un invito alla riflessione sul domani. Ri-Trovamenti. Il gioiello tra Roma e Valenza è la mostra con opere della Neo Scuola Romana del gioiello contemporaneo e dei Maestri orafi Valenzani, da oggi al Museo Napoleonico. E oggi prende il via anche una collettiva tra gli ospiti, Kok - presso Incinque Open Art Monti, che da ora si dedicherà al gioiello contemporaneo. Il jewelry designer Alessio Boschi, domani, terrà la conferenza Dalla via della seta a Venezia a Palazzo Venezia.

GLI INCONTRI

Grande l'attesa per l'esposizione di opere dell'atelier Percossi Papi, ai Mercati di Traiano con gioielli della mostra Il prezioso cammino di Dante La Divina Commedia nei gioielli di Percossi Papi. Poi, incontri, tour, porte aperte negli atelier, il racconto performativo del laboratorio dei Verdastro, che, unici a Roma, dal 1919, lavorano come "cassai", e, il 12, la visita guidata ai Musei Capitolini con la direttrice dei Musei Civici Ilaria Mariani Miarelli. Dal 13 al 15 ottobre, inoltre, torna il Premio Incinque Jewels, con esposizione ai Mercati di Traiano: circa 80 gli artisti da tutto il mondo. E molte altre preziose - sorprese.