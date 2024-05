A colpi di scrub per rimettersi subito in forma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel periodo dell'anno è arrivato. Quello in cui i vestiti (e poi i costumi) mostrano più parti scoperte e ci si sente letteralmente nude e sole coi propri difetti, anche quelli immaginari. Questo famigerato momento, amplificato dalla luce e dagli specchi spesso poco gratificanti dei camerini, si dovrebbe tenere bene a mente anche a ottobre, quando giacche e maglioni escono dall'armadio, ma non dovrebbero diventare armature contro il prendersi cura di sé. In sostanza, a maggio i miracoli sono impossibili, ma ci si può impegnare e ci si deve amare in ogni stagione. Lo conferma anche Cristina Fogazzi, founder di Veralab, conosciuta come "L'estetista cinica". «Dovremmo vivere questo momento con meno ansia - racconta - In spiaggia non troveremo una giuria pronta a infliggerci brutti voti, non dovremmo vedere la prova costume come una performance. C'è una cosa che, però, si dovrebbe fare subito e possibilmente durante tutto l'anno: esfoliare bene la pelle e idratarla in modo corretto. Spesso ci ricordiamo di avere delle gambe solo quando si iniziano a scoprire e posso assicurare che un derma secco e poco curato enfatizza qualsiasi problematica estetica si abbia. Poi, il secondo step è capire quale esigenza si ha, quanto tempo e quale budget, perché il prodotto che ha funzionato con l'amica può non essere adatto a noi. Ognuna dovrebbe avere il trattamento su misura per sé e un po' di attenzione nell'alimentazione e costanza nell'attività fisica. Tutto l'anno, proprio come per 365 giorni bisognerebbe amarci, conoscerci, coccolarci, massaggiarsi e curarsi. Per noi stesse e non in vista del nuovo bikini».Fondamentale, poi, farsi aiutare da un esperto per capire qual è il proprio tallone di Achille: «Ammettiamolo: tante volte la cellulite è più nella testa che sulle cosce. Spesso si tratta di ritenzione idrica o di una circolazione non ottimale che ha come risvolto gambe gonfie, soprattutto con l'arrivo del caldo. E, allora, bastano prodotti drenanti, come bendaggi, oli, gel freddi o pressoterapia e indossare le calze a compressione graduata durante l'inverno». Fondamentale, insomma, capire cosa ci affligge.IDRATAZIONE«La nostra linea Body Shape - spiega Marcella Gobbino, responsabile prodotto di Skinlabo - comprende due anticellulite, un lipolitico per ridurre le adiposità e un rassodante. I primi vanno a diminuire l'effetto buccia d'arancia, ossigenando e favorendo il ricambio della pelle con uno spray di facile assorbimento per la mattina, possibilmente prima dell'attività fisica, e una crema più ricca per la sera. Per la pancia e i fianchi, invece, c'è un gel da applicare localmente e che aiuta a tonificare, mentre per l'ultimo prodotto c'è un leggerissimo effetto volumizzante push up su seno e glutei. Ma per i risultati bisogna impegnarsi per almeno tre mesi e, poi, non dimenticare il necessario mantenimento». Il tempo per sé è fondamentale, così, ad esempio, Clarins consiglia per l'applicazione del suo Body Fit Active una serie di step: riscaldare il prodotto tra le mani, massaggiare partendo dalle caviglie fino alle cosce e, poi, ripetere con pressioni e movimenti drenanti specifici a mano aperta o a pugno anche nell'interno gambe, attivando il muscolo. Se, poi, si è un po' pigre o poco esperte si può sempre ricorrere a uno strumento che lavori al posto vostro, come Foreo Bear 2 Body, un dispositivo studiato per rimodellare, rassodare e rivitalizzare il corpo, aiutando a levigare l'aspetto della cellulite su cosce, glutei, braccia e addome.L’ALIMENTAZIONEInfine, occhio a ciò che si mangia e si beve. Premesso che è sempre bene farsi seguire da un esperto e non affidarsi mai al fai da te, il consulente di wellness, Riccardo Gaspari, nel libro Vincere la cellulite – con alimentazione, integrazione e allenamento (Edizioni Lswr), consiglia di dedicarsi un periodo detox, evitando cibi conservati o raffinati e gli alcolici e privilegiando tanta acqua, tisane e centrifughe, oltre a frutta e verdura, riso integrale, yogurt bianco, olio extravergine di oliva e frutta secca, che rafforza il sistema immunitario e contrasta l’affaticamento cerebrale. E, poi, si può dare uno sprint in più ai pasti col giusto integratore. The Solution Beauty Collagen contribuirebbe a ridurre la cellulite moderata e a migliorare la struttura della pelle delle gambe. Qualcosa si può ancora fare, ma, poi, bisogna mantenere le buone abitudini.