Giacca di pelle, il modello dell'autunno è in versione blazer (con la cinta)

Autunno: foglie che cadono, tramonti che rinfrescano, cambio di stagione che incombe, ed è subito giacca di pelle. Alzi la mano chi non la ha ancora tirata fuori dall'armadio e chi non ha cominciato a informarsi sui modelli più gettonati del 2019. Noi - la seconda - l'abbiamo fatta: nella nostra Wishlist della settimana entra di diritto il nuovo must have che soppianterà tutti quei microscopici chiodi che non abbiamo fatto altro che acquistare nell'ultimo decennio, inveendo contro la pessima trovata ogni qualvolta era necessario indossarci un maglione sotto.

Quest'anno è giacca di pelle sì, ma in versione blazer, visto che il soprabito più amato si allunga ai fianchi (o anche al ginocchio) e si stringe con la cinta, un po' modello jazz un po' grunge anni Novanta. A scelta, insomma, potete sentirvi Buffy l'Ammazzavampiri che va a fare le ronde nei boschi, Neo che evita i proiettili dell'agente Smith in Matrix, o anche meno: semplicemente una attenta alle ultime tendenze.

Song of style, il gettonatissimo brand della blogger Aimee Song propone un blazer giallo (550 euro) che è già diventato virale (per forza, visto che è sponsorizzato da tutte le influencer di Revolve): le più all'avanguardia lo porteranno aperto, tutte lo ameranno chiuso come fosse un trendissimo accappatoio. Le combattenti nell'animo, invece, non potranno fingere di non vedere la versione di Zara , ossia la giacca-camicia in ecopelle (49.90 euro) che dà il massimo indossata con pantaloni militari e combat boots tipo soldato in libera uscita, mentre Mango lo vuole - anche - sui caldi toni del marrone, un po' meno castigatrici e un po' più anni Settanta (159.99). Da grande investimento quello di Yves Saint Laurent (3490 euro) con soli due bottoni, e per le romantiche, dopo il maxi cappotto di pelliccia di cui vi avevamo già parlato, Gucci lo vuole rosa shocking (2980 euro).

