Colletto tendenza 2020, ma in versione maxi: e siamo tutte un po' vittoriane

Novecento non ti temo affatto, anzi ti adotto e ti sfoggio pure. Nell'ultimo periodo sembriamo tutte uscite da un romanzo di inizio secolo: l'accessorio più gettonato è il maxi colletto, quello che più grande e più ricamato è, meglio ci sentiamo. L'ultima volta che l'abbiamo visto? Nelle foto di quando eravamo bambine e spuntava sotto i maglioni di Natale abbinato a gonne a pieghe e scarpe di vernice. A volte (spesso) ritornano.

APPROFONDIMENTI MODA Maxi colletto tendenza dell'inverno IL TREND DELLA SETTIMANA Cappotto a quadri tendenza (inevitabile) dell'inverno: i modelli... MODA Giacca con le frange tendenza dell'inverno 2020 IL TREND Giacca con le frange tendenza dell'autunno 2020, dal cardigan... IL TREND DELLA SETTIMANA Cardigan ricamato per l'inverno: e il modello più... IL REVIVAL Stivali da pioggia mon amour, bianchi o a fantasia sono loro il must...

Cappotto a quadri tendenza (inevitabile) dell'inverno: i modelli che ci piacciono

Giacca con le frange tendenza dell'autunno 2020, dal cardigan etnico al modello in ecopelle: torna lo stile western

A volte ritornano

Tanto che sono scesi in passerella da Gucci, ispirato, come ormai tutti sanno, proprio dall'epoca d'oro dell'infanzia, ma anche romanticamente ricamati da Erdem o in stile Versailles (come tutta la sfilata) da Moschino. E sono tornati in tv con The Crown e i look di Lady Diana, storica amante del maxi colletto - d'altra parte erano gli anni Ottanta - mentre la reale nuora Kate Middleton, per non essere da meno, ne ha recentemente sfoggiato un "Peter pan collar" in versione nera.

Ultimi ma non meno instagrammabili quelli che vediamo su influencer e amiche varie che sembrano non avere alcuna intenzione di indossare una camicia che non abbia un colletto importante, tanto da comprarli anche singolarmente per "aggiungerli" al look.

I modelli

Le più "integraliste" stanno puntanto direttamente su camicie scovate nei negozi vintage: molto gettonate quelle di Sillabe Collection, store online i cui "drop" settimanali sono richiestissimi. Spulciando nelle boutique spopolano i modelli vittoriani, quelli a rouches, magari con le maniche a sbuffo. Qualcuna però decide di ottimizzare al grido di "uno per tutti" (i maglioni), e punta sul singolo colletto, magari con chiusura a fiocco: interessanti quelli quadrati per chi non teme l'effetto bavaglino, mentre chi non si è ancora del tutto convinta può optare, intanto, per un modello di dimensioni più ridotte. Le estrose li troveranno colorati su Etsy, le altre opteranno per i maglioni di Mango e Oysho con colletto incorporato. Tutte ci sentiremo un po' le eroine di un romanzo di inizio secolo.

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA