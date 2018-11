Black Friday: i must have scontati da non lasciarsi scappare

Conto alla rovescia per l’atteso venerdì nero di saldi. Più che un black friday, per molti negozi (fisici e online) si tratterà di un black weekend, un fine settimana lungo all’insegna dello shopping sfrenato (e scontato) in partenza dal 23 novembre fino al meno famoso ma altrettanto conveniente lunedì virtuale (cyber monday). A Roma orari straordinari nei grandi centri commerciali come Romaest e Porta di Roma, che per l’occasione apriranno con un’ora di anticipo, Euroma 2 seguirà il trend prolungando le riduzioni sui prezzi normali per tre giorni così come gli outlet Valmontone e Castel Romano che promettono ribassi del 40%.

Anche i negozi del centro aderiranno all’iniziativa made in Usa con offerte speciali su abbigliamento, accessori, complementi per la casa, intimo e tanto ancora. La Rinascente prolungherà l’orario di chiusura fino alle 24 proponendo riduzioni dal 20 al 50%, gli store delle catene del fast fashion sono già pronte per essere prese d’assalto. Oltre agli ormai famosi saldi dei colossi dell’elettronica (Unieuro, MediaWorld, Euronics) imperdibili sono gli sconti online firmati Amazon (alcuni prodotti già in offerta), Zalando (fino al 50%) e OVS, senza dimenticare Asos, Zara e H&M; per la selezione di grandi marche a prezzi ridotti gli indirizzi sono Yoox e Netaporter.



C’è chi approfitta del venerì nero per anticipare i regali natalizi e chi per levarsi quello sfizio da troppo tempo nella wish list. Se non sapete che direzione prendere, ecco una top list dei must have di stagione da non farsi scappare durante il black friday.



-Morbido, caldo e di gran moda: il teddy coat è il cappotto dell’inverno 2019. Sceglilo nelle tonalità autunnali, dal beige al marrone passando per il terracotta e il verde sottobosco.



-L’abito per le feste è l’acquisto furbo della stagione. Corto con paillettes, midi con strass, svasato in lurex o tubino scintillante, l’importante è che vi faccia brillare per tutta la durata delle festività, capodanno compreso.



-Di maglioni per l’inverno non ne abbiamo mai abbastanza, sopratutto se scontati. Quest’anno i diktat per non sbagliare sono i seguenti: motivi invernali, fantasie astratte, maniche importanti e colori brillanti.



-Ancora non hai nell’armadio un capo in corduroy? Quale migliore occasione del black friday per acquistare un blazer o un pantalone palazzo in velluto a coste da abbinare a bluse e tronchetti rigorosamente in stile 70s.

