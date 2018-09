Vivienne Westwood protagonista di #Fashionfriday: tre serate dedicate alle grandi stiliste

Tre serate dedicate alle grandi donne protagoniste della moda: si parte stasera alle 21.15 con Vivienne Westwood protagonista di #Fashionfriday in prima tv su Sky Arte (canale 106,120 e 400 di Sky) che porta il pubblico in passerella per conoscere la vita e le creazioni delle grandi stiliste. Nel primo episodio, protagonista è la celebre stilista punk Vivienne Westwood. Attivista politica, animalista e ambientalista Westwood è una vera regina di stile. La sua carriera inizia nel 1971, quando apre al 430 di King’s Road a Londra il negozio Let It Rock con il compagno Malcolm McLaren, che poi diviene il manager dei Sex Pistols. La sua boutique, attualmente nota con il nome di Worlds’ End, è diventata in breve tempo un luogo di riferimento della zona ovest di Londra, una pietra miliare della moda e ha spesso variato nome durante la sua storia. L’episodio ripercorre vita e l’arte della Westwood: l'infanzia in campagna, l'adolescenza, il suo rapporto con i figli e con gli artisti e le sue tante passioni, in un viaggio tra i momenti più significativi della sua formazione e della sua carriera. Gli altri episodi sono dedicati a Mary Quant, la stilista britannica nota per aver inventato la minigonna e alla stilista inglese Stella McCartney.

