Arrivano le scarpe di Minnie, le ha disegnate Chiara Ferragni

Indossare le scarpe stile Minnie non è più un sogno da bambine. A realizzarlo ci ha pensato Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa del mondo, che ha sempre mostrato una certa passione per i topolini Disney (tanto da avere anche un tatuaggio di Mickey Mouse sul polso). Ecco allora che l'influencer italiana, neo mamma del piccolo Leone, ha creato per ShopDisney una capsule collection di scarpe dedicata proprio all'adorabile fidanzata di Topolino. La collezione è il risultato della condivisione, da parte del team dei disegnatori Disney, di alcune opere d'arte e di bozzetti sull'iconografia di Minnie, riadattati allo stile delle collezioni della futura moglie di Fede. Così, visto che la Ferragni negli ultimi mesi ha rilanciato le mules, la capsule ha puntato proprio su questo particolare modello che porta impresso il logo MM (che sta per Minnie Mouse).

Le scarpe sono disponibili solo online, sul sito ShopDisney.com, e costano dai 240 euro ai 320 circa.

