Hublot, i mondiali di calcio da tenere al polso

Siamo ormai vicini a questi inconsueti Mondiali di Calcio “invernali” e ancora una volta, la quarta consecutiva, Hublot ne è Official Timekeeper. Cronometrerà tutte le 64 partite della Fifa World Cup Qatar 2022, compresa la finale al Lusail Stadium di Doha il 18 dicembre: con oltre un miliardo di telespettatori, si prospetta come l’evento sportivo singolo più seguito al mondo. Inoltre tutti i 129 arbitri ufficiali cronometreranno la partita con il nuovo Big Bang e Fifa World Cup Qatar 2022 al polso. Questo è un orologio connesso Gen 3, il più performante realizzato da Hublot.



Grazie a uno schermo ad alta definizione tecnologicamente avanzato, ogni momento saliente della partita sarà immortalato dalla nuova app dedicata al calcio. Prima dell’inizio del torneo sarà in modalità conto alla rovescia, scandendo i giorni che mancano alla partita inaugurale del 20 novembre tra Qatar ed Ecuador. Poi, a 15 minuti dall’inizio di ogni partita, l’orologio fornirà le formazioni delle squadre e i profili dei giocatori, in modo che chi lo indossa possa avere comodamente al polso tutti i dettagli del match.



Al calcio d’inizio, l’orologio entrerà automaticamente in “modalità partita” e attiverà la “timeline”, una funzione creata esclusivamente per questo orologio che permetterà ai tifosi di immortalare i momenti più emozionanti: sul bordo esterno del quadrante è presente una scala suddivisa in cinque sezioni, indicanti il primo e il secondo tempo, il tempo supplementare concesso in ciascun tempo e l’intervallo.Ad ogni gol segnato l’orologio mostrerà un’animazione dell’evento che riporta il nome del giocatore, mentre in corrispondenza dei minuti sulla scala apparirà il simbolo del pallone. La stessa cosa avverrà in caso di cartellino giallo, cartellino rosso o rigore. Se una partita si protrarrà oltre il tempo regolamentare, il display dell’orologio passerà automaticamente alla modalità tempi supplementari e successivamente alla modalità calci di rigore. Ogni rigore viene segnalato da un pallone con un contorno verde o rosso per indicare se il tentativo è andato a segno oppure no. Un’animazione finale del tempo di gara indicherà la fine della partita e il punteggio finale. In qualsiasi momento della partita si possono rivedere questi eventi scorrendo il quadrante con la corona dell’orologio. Dopo cinque secondi di inattività, l’orologio passa automaticamente in “modalità basso consumo” per risparmiare la batteria. In pratica i mondiali del Qatar saranno tutti al nostro polso.