Roma, torna Valentino: sfilata l'8 luglio a Trinità dei Monti per la nuova collezione

"L'eleganza della maison Valentino tornera a sfilare nel cuore della Capitale". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione moda, turismo e relazioni internazionali Mariano Angelucci. "E' una bellissima notizia che ci rende orgogliosi.



Roma torna capitale della moda

L'8 luglio il direttore creativo Pierpaolo Piccioli presenterà la nuova collezione autunno inverno tra piazza Mignanelli e Trinità dei Monti, nei meravigliosi luoghi in cui la casa di moda e nata. "È un grande risultato che restituisce a Roma l'importanza che merita a livello internazionale. E' un evento che abbiamo fortemente desiderato ospitare nella Capitale e siamo estremamente orgogliosi che cio avvenga. Desideriamo ringraziare la maison Valentino per questo importante appuntamento. Non ci fermeremo qui. Dal momento dell'insediamento ci siamo messi subito al lavoro per rilanciare la moda, consapevoli del valore di questo settore. Roma può e deve tornare ad essere Capitale della moda nel mondo", conclude Angelucci.