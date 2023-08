Sogni di moda al Castello Aragonese con la sfilata sul mare di Gianluca Saitto e Rossorame

La moda riparte dal mare e anche quest'estate la Puglia, grazie ad uno dei suoi più suggestivi capoluoghi, si è trasformata nella scenografia naturale di un fashion show esclusivo e ricco di fascino con " Méditerranée - Taranto e la Dolce Vita ". La seconda edizione della manifestazione ha ulteriormente ampliato il format originario, proponendo una serie di eventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale della città, seguendo il paradigma "Bellezza, sogno, passione, qualità" come filo conduttore della kermesse che si è svolta tra le mura del Castello Aragonese , la cui costruzione fu ultimata nel 1492 proprio quando Cristoforo Colombo scoprì l’America. L'iniziativa, organizzata da "Méditerranée", è stata ideata da Mario Rigo, già senior fashion advisor per Dolce & Gabbana, e dal celebre hair stylist Angelo Labriola, entrambi di origine tarantina e affermati professionisti del settore. Con meticolosa dedizione, hanno continuato il percorso intrapreso l'anno scorso contribuendo alla rinascita di Taranto, troppo spesso stigmatizzata ed etichettata negativamente a causa del consueto binomio con l’Ilva. La cultura e il territorio, la creatività e lo stile italiano sono i pilastri alla base del concept. Un'idea nata dalla collaborazione dei due co-founder e che accende i riflettori sul saper fare rigorosamente made in Italy, regalando un’immagine ancora più affascinante della regione pugliese, sia in Italia che all'estero, tramite la riscoperta delle radici e della tradizione, la storia, la valorizzazione dei luoghi, l'arte artigiana e la promozione dell’alta sartoria sostenibile.



Se nell’edizione precedente il centro storico si era tramutato in un laboratorio di soluzioni per rendere più vivibile la parte antica, con l'elegante sfilata di abiti Haute Couture dello stilista milanese Gianluca Saitto in piazza Castello, questa volta è lo splendido Borgo umbertino a brillare. Il Castello Aragonese, scrigno architettonico secolare e perla del rilancio turistico cittadino, ha ospitato il défilé " Méditerranée e la grande bellezza ". Una tappa importante di un magico viaggio iniziato nel 2022 con la partecipazione di Saitto, designer apprezzato dalle star dello show business che ha vestito le regine della musica Loredana Bertè e Patty Pravo oltre a numerosi talenti emergenti come Lorenzo Fragola. E, mentre si progetta la realizzazione di hub sartoriali all'interno dei palazzi nobiliari in fase di restauro nell'Isola madre, si aprono le porte all’artigianalità con il fine ultimo di generare occupazione destinata a durare nel tempo. Sulla passerella en plein air avvolta dalla cinta muraria, e la colonna sonora dal vivo dell’ Orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Gianluca Marcianò, Saitto ha presentato in anteprima la sua nuova collezione spring-summer 2024. Ispirata alla leggerezza, al movimento e ai colori dell'iconico dipinto "La Primavera" di Sandro Botticelli, l’intera linea esalta allegoricamente la figura di Zefiro, nella mitologia ellenica la personificazione del vento che soffia da ponente nella stagione primaverile e considerato dai Greci figlio di Astreo e di Eos. Stampe floreali reinventate in modo astratto e forme fluide, nuance che spaziano dal glicine al giallo lime e al viola, preziosi ricami tridimensionali contraddistinti da cascate di petali e paillettes. Dettagli e geometrie nelle giacche, signature del couturier, sposano le fantasie dei fiori e i volumi. I tessuti fluttuanti si uniscono a quelli più strutturati, creando un métissage tra un sofisticato daywear e pezzi dall’appeal prêt-à-couture che, in maniera sperimentale, danno linfa alla tecnica modellistica. In scena, poi, le ultime rivoluzionarie tendenze dell’hair styling proposte da Shu Uemura che, sin dal suo debutto a Tokyo nel 1958, si è affermato a livello internazionale ripensando i convenzionali canoni beauty. Sulla catwalk tarantina, il brand indipendente di alta sartoria femminile "Rossorame", nel segno della sostenibilità e con una costante ricerca stilistica e manageriale, abbraccia la filosofia di una produzione etica avvalendosi della manifattura del territorio di appartenenza, filiera corta e materie prime selezionate con cura e attenzione. Dalla vicina Martina Franca, Daniele Del Genio e Bruno Simeone, rispettivamente direttore commerciale e creativo, sono riusciti a trasformare ispirazioni e risorse in avanguardia estetica, rendendo il marchio sinonimo di eccellenza e raffinatezza per un’autentica "renaissance" del sistema produttivo territoriale. L’appuntamento conclusivo è in programma venerdì 15 dicembre, al Circolo Ufficiali della Marina Militare, con “ Méditerranée White Christmas ”, gala dinner al quale saranno invitati le amministrazioni comunali e regionali, le realtà imprenditoriali e i media locali per ricordare che, a Taranto, è ancora possibile sognare mediante il linguaggio senza confini della moda.