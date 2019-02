Dal 19 al 25 febbraio la Fashion week a Milano con il ritorno di Gucci

Riflettori accesi a Milano sulla moda femminile del prossimo autunno-inverno: la Fashion week dal 19 al 25 febbraio ha in calendario 60 sfilate, 81 presentazioni e 33 iniziative, per un totale di 173 collezioni. Sfilano tanti giovani: uno su tutti, il designer Marco Rambaldi. Ma soprattutto tornano grandi nomi: Angel Chen, Bottega Veneta (col debutto del direttore creativo Daniel Lee) e il

peso massimo

della Moda Gucci, che dopo aver sfilato l'anno scorso a Parigi torna come previsto con una sfilata co-ed, cioè femminile e maschile. «Siamo molto contenti - ha detto il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa -. Gucci era andato a Parigi nella scorsa stagione per il progetto complessivo, parte del percorso creativo di Alessandro Michele. Ora torna come promesso e noi ne siamo contenti perché la forza di Gucci è molto importante». «C'è tanto uomo nella settimana femminile» ha aggiunto, ricordando che sono ben 12 le sfilate co-ed in programma, tra cui anche Armani, Moncler e Ferragamo.

