Venerdì 5 Novembre 2021, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 13:13

Outfit che vince non si cambia. E soprattutto outfit ripetuto - meglio se a distanza di anni - uguale eco garantito. Lo sanno bene le celebrities e i designer che le vestono, tanto che ultimamente sembra si divertano tutti un mondo a rievocare outfit del tempo che fu, così poi gli scatti invadono il web e, si sa, in fondo basta che se ne parli.

I modelli che "ritornano"

L'ultima in ordine di data ad aver entusiasmato i fashionisti è stata Gwyneth Paltrow: l'attrice ha partecipato alla "Gucci Love Parade" di Los Angeles fasciata in un completo di velluto uguale a quello dell'era Tom Ford che aveva indossato ai Video Music Awards del 1996, un'epoca in cui i look degli invitati all'evento entravano di diritto nella storia della moda. Non si tratta dell'originale ma di un modello molto simile disegnato dall'attuale direttore creativo Alessandro Michele per il défilé celebrativo dei 100 anni della maison. E la fondatrice di Goop ha giocato molto sulla questione abbinando il look a una camicia identica a quella indossata ben 25 anni fa e acconciando i capelli nello stesso identico chignon: un déjà vu glamour degno di tale nome.

Jennifer Lopez regina del genere

Con buona pace di Gwyneth, però, la professionista del genere viene "from the block" e nessuno si è ancora ripreso da quando JLo è comparsa sulla passerella di Versace indossando nuovamente il Jungle dress che aveva sfoggiato ai Grammy di 20 anni prima. "Un abito un mito" tanto da causare la nascita di Google immagini (e da avere una pagina Wikipedia dedicata: googlare per credere). L'altro iconico Versace da pagina di Wikipedia è il Safety Pin dress indossato da Liz Hurley, allora invidiatissima fidanzata di Hugh Grant, alla prima di "Quattro matrimoni e un funerale". «Avevo disperatamente bisogno di un abito per la serata - ha ricordato lei - e l'ufficio stampa di Hugh trovò quel vestito che avevano inviato in una busta»: boom. L'abito delle spille da balia è stato poi rivisitato da Donatella nella pre-fall 2019, e indossato di nuovo da Liz per un servizio su Harper's Bazaar Usa.

Casi clamorosi a parte c'è pure chi ha trovato la Giacca della Vita e, senza farla tanto lunga, la ripropone dal 1993: Johnny "giacca di pelle" Depp ha sfoggiato per l'ultima volta alla Festa del cinema di Roma uno dei suoi coprispalla preferiti del quale sono stati trovati reperti fotografici dagli anni Novanta in poi, come raccontano svariati meme che magari sono giunti anche a voi via Whatsapp.

Tendenza upcycling

Da un look riesumato a uno rivisitato il passo è breve, come dimostrano le nuove generazioni di celebrities che praticano convintamente l'upcycling: il nuovo trend prevede di modificare un capo usato per renderlo maggiormente di valore (che può anche significare più affine alla moda attuale rispetto all'originale). Così l'ex Hermione Emma Watson ha sfilato sul red carpet degli Earthshot a Londra indossando quello che una volta fu un abito da sposa di Harris Reed, una pioggia di tulle e pizzo con schiena scoperta. Tutto ciò mentre Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, che stava accompagnando la madre Angelina nel tour promozionale di Eternals, sfoggiava di volta in volta abiti della madre rivisitati in modo da renderli più sbarazzini e adatti alla sua età. La sorella Zahara ha puntato senza mezzi termini sull'abito degli Oscar, mentre Shiloh ha adattato il Dior a fantasia bianca e nera, ma anche il modello beige firmato Gabriela Hearst.

