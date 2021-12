Venerdì 3 Dicembre 2021, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:37

Natalia Bryant, figlia di Kobe, è la nuova testimonial di Ivy Park, linea creata da Beyoncé. Dopo Lourdes Leon e l'ereditiera Eve Jobs, salite in passerella nelle ultime fashion week, sembra proprio che la serie "rampolle d'arte che debuttano nella moda" non accenni a fermarsi. Tanto che nella campagna della linea creata da Queen B. in collaborazione con Adidas, il cui prossimo drop arriverà il 9 dicembre, le star oltre Natalia sono Ava e Deacon Phillippe, figli di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe ma anche Blue Ivy, 9 anni e Rumi, 4 anni, figlie di Beyoncé e Jay-Z. Ma ci sono anche i cestisti James Harden and Jalen Green, impegnati in qualche palleggio. Sport e spettacolo, il mix vincente.

Lourdes Leon, la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle sui social: la risposta è esemplare

Natalia Bryant dallo sport alla moda

Diciotto anni, un metro e 80, 2.7 milioni di follower su Instagram, Natalia è la più grande delle figlie di Kobe Bryant, leggenda statunitense del basket morta in un incidente di elicottero nel 2020. «Amo parlare di mio padre. È dolceamaro, ma il suo ricordo per me è più divertente che triste», ha raccontato in un'intervista a Teen Vogue. Nello schianto Natalia ha perso anche Gianna, la sorella di 13 anni, che con il papà condivideva la passione per la pallacanestro. Lei, invece, giocava a pallavolo. Ma per ora ha smesso: «So di non amarla quanto loro amavano il basket, mi sono presa una pausa», dice. Per il momento Natalia Diamante, con nel nome un po' d'Italia come le sue sorelle, studia cinema alla Southern California University, ma a vederla fare l'occhiolino nel video promo di Ivy Park sembra abbastanza chiaro che il suo futuro sarà nella moda (da un po' ha firmato con Img Management).

La collezione

Un po' sportiva un po' ammiccante, un pizzico casual e sbarazzina quanto basta da far breccia nel cuore dei giovanissimi. Per la nuova collezione firmata Beyoncé: Natalia indossa crop top e pantaloni stile tuta con un blazer principe di Galles, scarpe platform codini anni Novanta (c'è il revival, non dimentichiamo). Il drop, chiamato "Halls of Ivy", arriverà il 9 dicembre con 89 pezzi in vendita. Il mood è «una collezione di silhouette classiche mixate con stile individuale e la voglia di seguire i sogni più selvaggi», spiegano i creatori.