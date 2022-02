I gioielli di Gaia Caramazza ad Altaroma in town

La designer di gioielli Gaia Caramazza, ritorna nel Calendario di Altaroma In Town, con la sua nuova collezione intitolata "Ritmo", presentata in Via Margutta, nella Galleria d'Arte Moderna di Aldo Marchetti. Il tema ispiratore dei nuovi gioielli è il teatro, verso il quale la designer nutre da sempre una grande passione. Studiando i ritmi e gli intervalli spazio-tempo del teatro, Gaia è risalita alla radice sanscrita del termine, ed ad altre quattro parole legate al movimento, "arte", "inerte", "rito", "diritto", nel tentativo di rappresentare rappresentare i complessi concetti nella preziosa collezione artigianale. In mostra, venti gioielli unici realizzati in argento e bronzo, creati con le tecniche della fusione a cera persa e del banchetto.