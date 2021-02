Finale Festival Moda Italia & International il 20 febbraio a Roma: seguila su Odeon Tv e sui social

Non si ferma la moda a Roma. E così, il 20 febbraio, si svolgerà la finale del Festival Moda Italia & International. Dove? nella splendida cornice di Palazzo Falletti, a due passi dal Colosseo. L’evento si svolgerà a porte chiuse, ma con lo spettacolo delle bellezze e delle nuove tendenze della moda nazionale e internazionale. Per questa occasione, il Festival diventerà uno speciale televisivo, che andrà in onda domenica 28 febbraio alle 17,30 su Odeon Tv, canale 177 del digitale terrestre. Inoltre, si potrà seguire anche sulle piattaforme social dell'evento (link).

Terza edizione del Festival di Sabina Prati e Stefano Raucci

Arrivato alla sua terza edizione, il Festival è organizzato da Sabina Prati, titolare dell’Academy Sabina Prati Eventi Moda, e Stefano Raucci, voce di RadioRadio nonché direttore artistico e organizzatore di eventi. La finale si svolgerà in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea. Nello stesso giorno, inoltre, ci sarà AltaRoma, l'evento di alta moda della Capitale: per tutto dedicato interamente alla moda.

Presenti volti noti della moda internazionale

Tra i volti noti che sfileranno al Festival, si attendono: la croata Sladana Krstic, vincitrice del contest di "Detto Fatto" in Rai; il campano Gianni Cirillo; la giovane stilista calabrese Cheren Hesse Surfar; Arianna Montellanico, stilista laziale; e la moldava Elena Musuc.

Gli organizzatori: «Occasione per dare opportunità a giovani talenti»

Sabina Prati e Stefano Raucci indicano chiaramente qual è l'obiettivo del Festival. «L’intento è di dare un’opportunità di valorizzazione ai giovani, che sono il nostro futuro». E poi proseguono: «Uno degli obiettivi del Festival è proprio di dare risalto al talento degli stilisti emergenti, affinché possano mantenere alto il nome della moda italiana, tra i simboli più apprezzati del nostro Paese in tutto il mondo».

