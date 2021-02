Altaroma, domani il fashion film “Syndrome” degli allievi dell’Accademia Italiana di Arte Moda Design

I giovani in pista era stata la promessa di Altaroma, ed eccoli qui. In occasione dell’edizione invernale della kermesse, da oggi a sabato (in digitale e in diretta dallo studio 12 di Cinecittà), l’Accademia Italiana di Arte Moda Design presenta il fashion film “Syndrome” per lanciare le creazioni degli allievi dei corsi di fashion design. Il film è in programma venerdì 19 alle 15 sul link digitalrunway.altaroma.it e sulla pagina Facebook dell’Accademia Italiana. Girato in spazi senza tempo di una Roma decadente e affascinante, il film unisce la volontà di evadere alla ricerca della bellezza che la protagonista trova nelle sue visioni magnetiche e cupe, dalle quali riemergerà con rinnovata passione.

I costumi, veri protagonisti del film, sono stati disegnati e realizzati dagli studenti dei corsi di Fashion Design delle sedi di Firenze e Roma e adattati da Ilenia Alesse, mentre tutte le operazioni di ripresa sono state curate dai docenti dei corsi di Fotografia Tania Alineri e Riccardo Suriano. Le musiche originali sono state create da Fulvio Vitale, docente del corso di Sound design. Al solo tocco l’abito si trasforma e trova una nuova dimensione. L’atelier, luogo familiare, diventa un gioco di specchi. L’Accademia Italiana di Arte, Moda, Design è un istituto di formazione internazionale che offre corsi di laurea rivolti alle professioni creative. Nel corso degli anni, la scuola ha ospitato personaggi di spicco del panorama artistico e culturale nazionale e internazionale, tra cui Patrizia Pepe, Oliviero Toscani, Vivienne Westwood, Franca Sozzani, Michelangelo Pistoletto, Brunello Cucinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA