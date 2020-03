Il Viminale raccomanda massima attenzione alla vittime di violenza

Massima attenzione alle donne vittime di violenza. Lo raccomanda la circolare del ministero dell'Interno, dipartimento pubblica sicurezza, firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli il 27 marzo scorso.

L'oggetto è «violenza di genere e violenza domestica, azione di sensibilizzazione». La circolare è indirizzata al comando generale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, alla direzione generare anticrime della polizia e ai singoli questori.

Le limitazioni imposte dalle misure anticontagio, si legge nella circolare, espongono tante donne al rischio di violenza domestica. Non si può uscire da casa, diventa più difficile chiedere aiuto. In questa situazione diventa quanto mai centrale l'azione delle forze di polizia. Bisogna assicurare quotidianamente, raccomanda Gabrielli, tutti gli interventi necessari per tutelare le persone che subiscono violenza. Agli «operatori è richiesto un innalzamento della soglia di attenzione».

Per tutelare le donne «dovranno essere promosse con particolare sollecitudine tutte le azioni che consentano ai questori di adottare provvedimenti di ammonimento nei confronti dei responsabili».

La circolare 21 marzo 2020 diramata dal Viminale invitava i prefetti a verificare sui territori, anche coinvolgendo i comuni e le associazioni, l'esistenza di soluzioni di alloggio ulteriori, anche temporanee, rispetto a quelle esistenti. I prefetti, ricorda la circolare, possono eventualmente anche avvalersi del potere attribuito loro dal recente decreto legge 17 marzo 2020 di requisire strutture alberghiere o altri immobili idonei per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

