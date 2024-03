Dengue e Zika, allarme epidemia: in Brasile 1.5 milioni di casi, in Italia arriva la circolare. Sintomi e come riconoscerle

Dengue, l'epidemia non si ferma. In Brasile, secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono 391 le morti confermate causate quest'anno dall'infezione veicolata dalle zanzare, mentre su altri 854 decessi sono in corso indagini. A livello nazionale i casi sospetti segnalati superano ormai il milione e mezzo (1.583.183), di cui 12.652 gravi. Il tasso di incidenza della Dengue in Brasile è pari a 757,5 casi ogni 100mila abitanti. In 9 stati del Paese sudamericano è stata dichiarata l'emergenza sanitaria. Anche la sindrome da infezione congenita per il virus della Zika, secondo dati ufficiali, ha rialzato la testa nel 2023, con 1.035 casi, il dato più alto dal 2019. Un cocktail di virus che ora spaventa anche l'Europa. Dai sintomi alla diagnosi fino alle differenze: ecco cosa sappiamo.