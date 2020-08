ROMA La Lega lancia un sondaggio sulla sua pagina Facebook, chiedendo di scegliere «il peggior ministro della storia». Nella rosa di nomi da scegliere il partito di Matteo Salvini indica però solo quattro nomi e sono tutti e quattro nomi di donne. Forse gli uomini sono baravi a fare politica e l'altra metà del cielo invece è incapace? Ma figuriamoci.

Livia Turco (Dalla Stessa Parte) scrive a Draghi: «Valorizzare il capitale umano delle donne per la rinascita del Paese»

Kamala Harris, l'ex procuratrice di ferro che vuole essere “pioneer” alla Casa Bianca

E infatti sui social si scatena la polemica contro i lumbard: siete sessisti! Le donne-frana sono queste: il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che i leghisti disprezzano accusandola di aver smontato le loro leggi anti-immigrati; il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, «la disastrosa incapace della scuola»; il titolare dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, visto che l'agricoltura è un settore che il Carroccio ha sempre considerato di propria pertinenza; e l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, considerata un vampiro sul collo dei poveri pensionati da lei costretti a lavorare fino all'ultimo respiro da vegliardi.

La Azzolina è al top dei disgusti leghisti. E anche Matteo Salvini interviene contro di lei. «La maggioranza degli italiani vuole le dimissioni della Azzolina. E tu come la pensi?», così lui sulla sua pagina Fb. A dare man forte alla Lega è anche un sondaggio secondo il quale il 55,2 per cento degli italiani vuole che la ministra vada a casa.

«Pregiudizi contro le donne», «maschilismo d'accatto»: questi gli umori del web di sinistra. La Azzolina si dice non sorpresa: «Sono abituata alle ingiurie dei salvinisti. Hanno una cultura incompatibile con la mia». Furibonda la Fornero: «Non voglio usare il mio tempo per parlare di Salvini, piccolo uomo, un gaglioffo che non si rende conto della sua pochezza». Il capo della Lega replica alle polemiche: «Il ministro Azzolina potrebbe essere un uomo con i baffi ma potrebbe essere incompetente uguale. Il problema non è uomo-donna, se la sciagurata riforma delle pensioni l'ha fatta la Fornero è sbagliata. Respingo le accuse di sessismo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA