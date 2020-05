Fase 2, Conte integra la task-force con 5 donne, altre sei esperte nel Comitato tecnico scientifico

Arrivano cinque donne nella task-force del governo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'esigenza di garantire una rappresentanza di genere, ha integrato il Comitato di esperti diretto da Vittorio Colao con cinque donne. Allo stesso modo, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, su proposta del Presidente del Consiglio, integrerà il Comitato tecnico-scientifico con altre sei personalità.

Chi sono. Il Comitato guidato da Colao, si legge in una nota della presidenza del Consiglio, sarà integrato da: Enrica Amaturo, professoressa di sociologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è stata la prima donna nominata preside nell'ateneo napoletano, collezionando due mandati, e presidente dell'Associazione nazionale di sociologia.

Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica e sociale dell'Università di Milano-Bicocca e fondatrice di “ADV - Against Domestic Violence”. Nel 2017 è stata incaricata dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio” del Senato di sviluppare una ricerca sul procedimento della “Domestic Homicide Review” e la sua applicabilità in Italia. È responsabile di un progetto – denominato Unire – finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministeri - Dipartimento per le Pari Opportunità per costituire una rete di università italiane ed europee per il contrasto alla violenza di genere.





Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat, pioniera delle statistiche e degli studi di genere, ha svolto studi molto important sulle trasformazioni sociali, familiari, demografiche, del lavoro e delle disuguaglianze.

Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia. Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italia. Dal 2019 è anche presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre. È il volto di Linea Blu, il programma in onda su Rai 1. E Maurizia Iachino, dirigente di azienda.

Il Comitato tecnico-scientifico verrà invece integrato da altre sei personalità: Kyriakoula Petropulocos, direttrice generale Cura della Persona e Welfare della Regione Emilia Romagna; Giovannella Baggio, già ordinario di Medicina interna e titolare della prima cattedra di Medicina di genere in Italia, attualmente Presidente del Centro Studi Nazionale di Salute e Medicina di Genere; Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed esperta di sicurezza sul lavoro; Elisabetta Dejana, biologa a capo del programma di angiogenesi dell'istituto di Oncologia molecolare di Milano e capo dell'unità di Biologia vascolare nel Dipartimento di immunologia, genetica e patologia dell'Università di Uppsala, in Svezia; Rosa Marina Melillo, professoressa di Patologia Generale presso Il Dmmbm dell'Università «Federico II» di Napoli; Flavia Petrini, professoressa di Anestesiologia presso l'Università degli studi G.D'Annunzio di Chieti-Pescara e direttrice dell'Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

