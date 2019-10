Erasmus in rosa: il 59% dei partecipanti è donna: pioggia di commenti sessisti sotto il post dell'Ansa

Partire per un Erasmus è sempre più consigliato. Lo dimostrano i dati sulle assunzioni al termine del percorso universitario: un'esperienza all'estero arricchisce il curriculum e attira l'attenzione dei datori di lavoro. Saper arrangiarsi, dimostrare duttilità e capacità di adattamento ad ambienti nuovi, imparare a relazionarsi in poco tempo con persone, spesso, di lingue e culture diverse. Non è certo facilissimo, e per questo viene premiato. E se si guarda ai dati degli ultimi anni, pubblicati da Indire, e ripresi dall'Ansa, emerge che a essere intraprendenti sono più frequentemente le ragazze italiane.

Dal 1987 al 2018, gli studenti che hanno preso parte al programma dell'Unione Europea sono stati 500mila. Il 59% di questi erano donne. Valore che sale al 64% nei casi di tirocinio aziendale. Ed ecco che, sotto il post dell'Ansa che pubblica il rapporto, in molti hanno avuto qualcosa da ridire. Sembrerebbe che la maggior parte delle studentesse e giovani professioniste nostrane decida di partire per un motivo ben preciso. Ovviamente, lontano da quello di formarsi. Piuttosto, a spingere le nostre ragazze ad andare in Erasmus sarebbe il desiderio di andare "a caccia". «Orgasmus», «in cerca di salsiccia», «esami più facili», alcuni dei gentili commenti. Tutti scovati dal blog I have a Voice, una «comunità fatta da Donne, per le Donne», che li ha raccolti e pubblicati per sottolineare il livello culturale dei migliori. Eccoli qua. La lettura può provocare fastidio, ma il conforto arriva dalle risposte delle studentesse che, a farsi prendere in giro, proprio non ci stanno.

