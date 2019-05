Natalia, studentessa Erasmus, scomparsa a Parigi: «Ritrovato lo zaino col cellulare»

Ultimo aggiornamento: 15:22

nel nulla lo scorsoe da allora la sua famiglia non ha più notizie di lei. C'è grande apprensione per le sorti di, unadi economia che sembra essere svanita nel nulla a, dove stava studiando per il progetto, di nazionalità spagnola, era giunta aper l'Erasmus dall'Università Autonoma di Barcellona. Giunta nella capitale francese nel settembre scorso, la ragazza avrebbe dovuto frequentare un'università parigina per tutto l'anno accademico. Il suo, quindi, avrebbe dovuto concludersi all'inizio di giugno, ma da mercoledì scorso non si sa più nulla di lei. L'ultima volta, infatti, che Natalia aveva risposto al telefono era stato prima dello scorso 1 maggio. Come riporta 20minutos.es , ci sono alcuni sviluppi nella vicenda: l'università parigina dove studia Natalia ha confermato il, al cui interno sono stati rinvenuti il telefono cellulare e il computer portatile. Le indagini sono condotte dalle autorità francesi, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola. I primi a denunciare la scomparsa della ragazza erano stati i coinquilini e i genitori della ragazza, appena appresa la notizia, si sono precipitati a. Natalia, nata a Maiorca, è alta 1 metro e 62, ha i capelli lunghi e neri e un piercing al naso.La vicenda continua a rimanere avvolta nel mistero e c'è anche una, fatta da un'amica di. «Da circa un mese» - ha spiegato la giovane agli inquirenti - «In realtà, pensavamo che stesse esagerando. Lei è sempre stata un po' 'fifona' e schiva, per questo non abbiamo dato troppa importanza a quello che ci aveva detto. Si sentiva seguita ma non sappiamo da chi, lei non si è mai fidata di nessuno».