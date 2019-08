Erasmus+ spopola: incremento fondi europei del 20%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, nel 2019, sono staticon unmessi a disposizione dell'Italia, a cui sono stati destinatiper iniziative di istruzione e formazione.Di questi, bensaranno utilizzati per la realizzazione dimentrefavoriranno lo sviluppo di. Il maggior coinvolgimento nei progetti di mobilità riguarda(+27,6%) e un incremento dei partecipanti con, che passano da 476 nel 2018 a 1735 nel 2019 (+260%).Riguardo la risposta territoriale,del nostro Paese, con un numero maggiore nelrispetto allo scorso anno (+32,5%) mentre per illa crescita è del 27,8%. Il, seppur presenti un incremento inferiore delle iniziative approvate, segna il(69 Nord, 53 Centro, 46 Sud e Isole).