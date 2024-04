Europee, Ilaria Salis si candida con Avs, Fratoianni: "Abbiamo voluto fare un gesto concreto"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2024 Ilaria Salis, da più di un anno detenuta in Ungheria, si candida con Alleanza Verdi e Sinistra alle Europee. "Abbiamo voluto fare un gesto concreto - spiega Nicola Fratoianni - c'è chi dice che su questa storia ci vorrebbe il silenzio. Ma c'è stato silenzio per 14 mesi. In questo modo vogliamo contribuire a un'Europa in cui i diritti umani vengano rispettati. Non vogliamo che l'Ue diventi come l'Ungheria di Orban. Se eletta, Ilaria avrà l'immunità e potrà uscire dal carcere. Purtroppo in Italia il Governo ha ancora difficoltà a dichiararsi antifascista". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev