Blinken: Senza supporto Cina, Russia farebbe fatica a reggere attacchi in Ucraina

(Agenzia Vista) Pechino, 26 aprile 2024 "Nelle mie discussioni di oggi, ho ribadito la nostra seria preoccupazione per il fatto che la RPC fornisca componenti che stanno alimentando la brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. La Cina è il principale fornitore di prodotti di microelettronica, nitrocellulosa, essenziale per produrre munizioni e combustibile per i missili, e altri prodotti a doppio uso che Mosca adopera per rafforzare la sua industria della difesa, una industria che produce a getto continuo missili, droni, carri armati e altre armi che il presidente Putin usa per invadere un paese sovrano, distruggere la sua infrastruttura energetica e altre strutture civili, per uccidente bambini, uomini e donne innocenti. La Russia farebbe fatica a sostenere il suo attacco all’Ucraina senza il sostegno della Cina", le parole di Blinken, Segretario di Stato Usa, a margine dell'incontro con Xi Jinping in Cina. / Youtube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev