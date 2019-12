Istat, solo il 14,4 per cento delle donne ai vertici delle istituzioni

Solo il 14,4 per cento delle donne occupa posti di comando nelle istituzioni. «La presenza femminile nelle posizioni di vertice delle istituzioni resta limitata. La quota di donne in posizioni apicali si attesta al 14,4% nonostante esse rappresentino il 56,9% del personale in servizio». Lo afferma il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, alla presentazione dei primi dati del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2017. La parità di genere è per Blangiardo, «un'area dove occorre concentrare energie e interventi mirati».

Ultimo aggiornamento: 12:21

