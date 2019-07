Il cinema più piccolo del mondo viaggia su un'Apecar guidata da donne

Il cinema più piccolo del mondo in giro per le isole Pontine. Viaggerà su un Apecar, lo schermo di tre metri per due, guidato solo da donne. Da oggi fino al 3 agosto i film arriveranno nelle piazzette e negli angoli più remoti e suggestivi. La rassegna "Feelmare" nasce da un'idea di cinque donne dell'associazione Eikon che hanno recuperato un Ape Piaggio 50 per trasformarlo in cinema e portare i film dove non sono mai arrivati. Il primo esperimento italiano ed europeo di cinem su tre ruote, tutto al femminile.

Si parte da Ventotene per poi raggiungere Ponza, in rassegna c'è "Fuocammare", vincitore dell'Orso d'oro a Berlino, "Capitan America", una rassegna dedicata alla grande Lina Wertmuller e una a Bud Spencer.

Per ora si tratta di una iniziativa circoscritta alle isole Pontine, ma chissà se le cinque promotrici la hanno brevettata perchè potrebbe essere davvero vincente come idea.



