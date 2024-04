"Traiettoria positiva per Ita-Lufthansa"

BRUXELLES - I negoziati per il via libera di Bruxelles alle nozze tra Ita e Lufthansa sono indirizzati su una "traiettoria positiva". È quanto si apprende da fonti vicine al dossier a seguito dell'incontro tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, di questa mattina a Bruxelles. Il colloquio, durato circa un'ora, viene definito "molto positivo". Al centro, gli impegni proposti dalle parti per risolvere i nodi su slot, rotte e l'hub Milano-Linate. Il verdetto dell'Ue sulla fusione Ita-Lufthansa, atteso per il 6 giugno, slitterà con tutta probabilità di qualche giorno ed è destinato ad arrivare nella seconda metà del mese.

Il colloquio è stato "franco, cordiale e costruttivo". Il ministro, viene evidenziato, ha sottolineato l'importanza del rispetto dei tempi della decisione da parte della Commissione per garantire un futuro positivo alla compagnia italiana, ai suoi lavoratori e ai viaggiatori. Le parti sottoporranno, nei tempi dovuti, alcuni ulteriori rimedi, per rispondere alle preoccupazioni sollevate da Bruxelles, compreso il tema di alcune rotte.