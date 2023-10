Investe la moglie con l'Apecar: l'anziano indagato per lesioni. La donna operata

ROSETO Denunciato per lesioni gravi l’anziano che ha investito la moglie, sottoposta a intervento chirurgico per salvarle la gamba. Questa l’accusa mossa a Vincenzo Timberi, 84 anni di Roseto. Le indagini sono ancora in corso. Secondo quanto si apprende gli agenti del Commissariato di Atri sono tornati sul luogo ieri e hanno ascoltato nuovamente i testimoni, tra cui vicini di casa e parenti. Le dichiarazioni della moglie, Carolina Urbani, 87 anni, saranno determinanti: quando starà meglio verrà sentita. Al momento, la donna, che non sarebbe più in pericolo di vita, è in coma farmacologico: presenta due lesioni a tibia e perone scomposte ed esposte, oltre a una frattura alla spalla destra. Ferite considerate pericolose per una persona della sua età.

Le indagini sull’incidente sono complesse e articolate, poiché non ci sono telecamere di sorveglianza nella zona che possono documentare la dinamica dell’investimento. Quindi, si deve fare affidamento solo sulle testimonianze di alcuni presenti e sulle parole delle persone che sono giunte poco dopo l’investimento, attirate dalle urla dell’anziana.