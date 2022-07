Montesilvano, muore a 86 anni in un incidente stradale

Incidente mortale questa mattina intorno alle 9,30 a Montesilvano (Pescara) tra corso Strasburgo e via Inghlterra. La vittima è un 86enne che era alla guida di un'Ape Piaggio ed è finito contro una Toyota Yaris morendo sul colpo. L'anziano viaggiava in direzione mare mentre la Toyota procedeva in direzione di via Aldo Moro, nella zona dei grandi alberghi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Gli operatori del 118 arrivati con un'ambulanza hanno potuto solo constatare il decesso dell'86enne. Praticamente illeso, invece, il 72enne conducente della Yaris.