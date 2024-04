Adrian Newey, il "genio" della Red Bull dice addio dopo il caso Horner. Nel futuro ipotesi Ferrari (con Hamilton)

La Ferrari sembra essere pronta a trovare l'accordo con Adrian Newey, storico progettista della Red Bull vicino al divorzio con la scuderia di Milton Keyes. Ad aver creato tale frattura, secondo la Bbc e AutoMotorSport, è stata la vicenda che ha visto protagonista Chistian Horner. Il team principal era finito al centro di un'indaggine interna a causa di presunte molestie a una collega. Le accuse sono cadute e il caso chiuso, con Horner che è tornato in pianta stabile all'interno della scuderia.

Proprio la sua posizione ha creato due schieramenti, da una parte i sostenitori del team principal, dall'altra Helmut Marko che ha l'appoggio del clan Verstappen.

L'aria pesante che si respira all'interno degli ufficili Red Bull non piace a Newey, che sta contrattando per la scuderia per cercare di concludere in anticipo il contratto che lo leega ai rossoblù fino al 2025. In caso il progettista dovesse liberarsi in anticipo, la Ferrari è pronta a bussare alla sua porta, oltre ad Aston Martin e Mercedes.