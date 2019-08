Camper tampona Apecar, morta donna di 61 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 61enne residente a San Salvo, originaria di Celenza sul Trigno, è morta nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sulla Statale Trignina in territorio molisano. La vittima – della quale le forze dell'ordine non hanno reso note le generalità – viaggiava su un Ape Car insieme al marito quando per cause in corso d'accertamento sono stati tamponati da un camper; pare che lei sia stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Le condizioni della donna sono parse subito disperate e i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118 di Trivento sono risultati vani.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montefalcone che stanno ricostruendo la dinamica, i vigili del fuoco di Agnone e il personale dell'Anas. Disagi al traffico di rientro: sulla Statale si è registrato traffico intenso già dal mattino, è usata dai tanti turisti che raggiungono il Vastese da Lazio e Campania.