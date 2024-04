Fdi, Lega e M5S si astengono sulle ingerenze russe

STRASBURGO - Le delegazioni di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle all'Eurocamera si sono astenute sul voto al testo relativo alla lotta alle interferenze russe nell'Ue. Tra gli italiani si sono invece schierati a favore gli eurodeputati di Forza Italia, Terzo Polo, Pd e Verdi. Guardando il voto dei gruppi europei, Ppe, Socialisti, Renew, Verdi e The Left (con qualche distinguo) hanno votato il testo. I conservatori di Ecr si sono schierati in gran parte a favore, tranne la delegazione italiana e parte degli spagnoli di Vox. Nel gruppo Id, oltre alla Lega si sono astenuti i lepenisti. Contrari al testo i tedeschi di AfD.

"Le interferenze dei Paesi stranieri, comprese quelle russe, nella democrazia europea sono tante e vanno stroncate con tutta la forza possibile. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre lavorato per rendere le istituzioni europee più trasparenti e impenetrabili ai conflitti d'interessi e alle porte girevoli che prestano il fianco a questi tentativi di ingerenze". Lo dice in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"È inaccettabile però bollare come filorusso chi si oppone all'invio di armi nelle zone di conflitto, come quello ucraino. Si tratta di una forzatura ideologica che respingiamo: siamo una forza genuinamente pacifista, così come lo sono milioni di italiani che sono solidali con gli ucraini e proprio per questo auspicano la fine delle ostilità. Ecco le motivazioni che ci hanno spinto ad astenerci oggi durante la risoluzione votata al Parlamento europeo sul testo relativo alla lotta alle interferenze russe. La pace è un valore che appartiene anche alla Costituzione italiana e per noi è una medaglia al petto che indosseremo anche durante la prossima campagna elettorale", concludono dalla delegazione pentastellata.