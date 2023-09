Investita con l'Apecar. Il marito: «Un incidente», ma la Polizia indaga

Il caso dell’uomo che ha investito la moglie con l’Apecar in via Enrico de Nicola a Roseto prende sempre più la forma di un giallo. Al momento, la donna, Carolina Urbani, 87 anni, è in prognosi riservata, in stato di coma farmacologico indotto dai medici. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo sulla vicenda e il Pm Silvia Scamurra ha disposto il sequestro del mezzo a tre ruote, nonché la nomina di un perito. Il tecnico incaricato dovrà verificare se le ferite riportate dalla donna sono compatibili con alcune ammaccature dell’Apecar. Il marito dice che si è trattato di un semplice incidente, ma la questione non è così chiara.

Secondo le poche informazioni trapelate, sembra che Timberi abbia investito la moglie in circostanza da chiarire, forse a causa di una distrazione, e che nell’impatto l’Apecar si sia ribaltata sulla gamba della consorte, causandole fratture scomposte ed esposte di tibia e perone, oltre a lesioni alla spalla destra. Gli agenti, sia la sera del giovedì fino a tarda notte, che ieri mattina, sono ritornati sulla scena dell’incidente. Poiché non sono presenti videocamere di sorveglianza nella zona, hanno sentito i vicini e alcuni testimoni. Oltre a questa versione, c’è una diametralmente opposta. Alcune persone presenti al momento dell’incidente (giovedì sera verso le 18.45) o poco dopo, hanno raccontato che Timberi ha seguito (non si sa se intenzionalmente o meno) la moglie dai paraggi dell’abitazione fino a un terreno di loro proprietà, per poi investirla.

Subito dopo queste persone si sono subito prodigate prestando i primi soccorsi. Uno di loro si è anche tolto la cintura dei pantaloni per stringerla attorno alla gamba della donna per cercare di contenere l’emorragia.

Sul luogo dell’incidente è giunta in breve tempo un’ambulanza della Croce Rossa di Roseto. I sanitari, dopo aver stabilizzato la donna, l’hanno trasportata sulla statale 16 fino alla frazione di Cologna. Qui, un’altra ambulanza con un medico a bordo ha preso il relè, visto il peggioramento delle condizioni dell’anziana di 87 anni, portandola in condizioni critiche all’ospedale Mazzini di Teramo a causa di un’emorragia. E sempre stando al loro racconto dei presenti, il marito, subito dopo che la moglie è stata caricata sul mezzo di soccorso, con l’aiuto di un altro uomo, si sarebbe fatto aiutare a rialzare l’Ape, per poi riportarla nel garage di casa. C’è anche da dire che tutte le persone che conoscono Timberi lo descrivono come una persona perbene, l’amico di tutti e sempre con il sorriso sulle labbra. Al momento, non riescono ancora a spiegarsi cosa possa essere successo. «Giovedì è stato a pranzo con noi fino alle 15.30 e posso assicurare che “Vincenzino” era tranquillo sereno e felice». Racconta un suo amico convinto che si tratti di un’incidente accidentale.