Negli Usa le donne rischiano più degli uomini, colpa dei manichini usati nei test sulla sicurezza

Le donne negli Usa rischiano il 73% in più di essere vittime di danni causati da incidenti stradali rispetto ai maschi. Analizzando i dati annuali sugli incidenti una università americana si è accorta che qualcosa forse non funzionava nei manichini utilizzati dalle maggiori aziende automobilistiche per i crash test sulla sicurezza.

L'università della Virginia in uno studio comparato ha messo in risalto di come le donne siano maggiormente colpite rispetto agli uomini in un incidente stradale, a parità di strumenti di sicurezza, come le cinture e gli air bag. Il loro rischio saliva a dismisura, fino al 73%.

Secondo i ricercatori dell'università americana la causa di questi dati allarmanti sarebbe originata dai crash test fatti dalle aziende che si basano su manichini standard aventi un peso nettamente inferiore a quello della stragrande maggioranza delle donne americane. Secondo il centro nazionale di statistica pesano in media 170,5 pounds (pari a circa 70 kg) e sono anche più alte rispetto ai manichini utilizzati che invece sono tarati su un peso di nemmeno 50 kg. L'allarme ha subito fatto il giro degli Stati Uniti e le compagnie automobilistiche stanno già correndo ai ripari.

