Lollobrigida: "I fondi in agricoltura devono essere dati agli agricoltori. Italia ora più efficente”

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2024 "Abbiamo dei riscontri da parte dell'Unione Europea. L'Italia è stata stigmatizzata come nazione inefficiente in quel comparto ed è un'inversione di tendenza che lei ha appena citato. Oggi guardano invece all'efficientamento dell'Agea come fattore positivo e lo certificano. E' l'Europa che lo dice e che certifica che c'è un cambio di passo in tal senso: tagliando poltrone, tagliando costi accessori e sviluppando forme di pagamento più rapide e più controllate. Più controlli sono necessari perché molti in questi anni hanno abusato dei fondi. I fondi dell'agricoltura devono essere dati agli agricoltori e questo non è sempre avvenuto" lo ha detto il ministro Lollobrigida, durante la conferenza stampa di presentazione del decreto agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev