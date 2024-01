Al via il premio internazionale Ludovico Ariosto: l'omaggio della Di Carlo Edizioni a uno dei padri della letteratura italiana

Reggio Emilia celebra Ludovico Ariosto. È a lui intitolato il concorso letterario organizzato dalla casa editrice Di Carlo Edizioni: «Vogliamo in questo modo - spiega Antonello Di Carlo, Ceo della casa editrice - rendere omaggio a uno dei padri della letteratura italiana. Al concorso possono partecipare tutti gli scrittori italiani e stranieri con opere in lingua italiana e straniera correlata da relativa traduzione in italiano».

Il concorso

Diverse le sezioni previste: poesia edita e inedita, poesia in vernacolo edita e inedita, romanzo edito e inedito, silloge edita e inedita e saggi: «Inoltre - afferma ancora Di Carlo - abbiamo previsto una gara poetica in loco e un premio per i racconti che arrivano dalle scuole.

Un modo per fare cultura e insegnare alle nuove generazioni che la cultura è vitale per la vita delle persone. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile del 2024. Di quasi ventimila euro i premi previsti».

Per tutti i particolari e le modalità di iscrizioni, basta scaricare il bando sul sito dicarloedizioni.it o chiedere informazioni alla mail premiointernazionalereggioemilia@dicarloedizioni.it. Il Premio internazionale di Reggio Emilia, che prevede diversi importanti patrocini, arriva al termine del primo anno di vita della Di Carlo edizioni: «Un anno importante per noi - conclude Di Carlo. Abbiamo appena festeggiato le 160 pubblicazioni. E il 2024 si preannuncia molto interessante con accordi internazionali importanti che sono il frutto della nostra presenza alla Fiera internazionale del libro di Francoforte».