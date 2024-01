Gino Cecchettin e l'idea di un libro sulla violenza, scelta l’agente dei grandi scrittori Barbara Barbieri come portavoce

Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, si affida a un’agente letteraria per gestire, almeno per il momento, i rapporti con la stampa. Barbara Barbieri è specializzata nel settore da molti anni, e attualmente lavora con una prestigiosa agenzia basata a Londra, la Andrew Nurnberg Associates, con filiali in tutto il mondo, da Praga a Istabul, da Bangkok a Taipei. Cecchettin vuole forse pubblicare un libro sulla tragica vicenda di sua figlia, uccisa dal fidanzato, che ha scosso il nostro Paese?

Gino Cecchettin si affida ad un'agenzia di comunicazione per scrittori e autori di fiction: ora ha una manager