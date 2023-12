Da Stephen King a Manzini e Dicker, ecco i libri più attesi del 2024

Il 2024 si preannuncia un anno di grandi novità letterarie. A cominciare dall'inedito di Gabriel García Márquez, che esce a dieci anni dalla morte dell'autore colombiano di Cent'anni di solitudine, avvenuta il 14 marzo del 2014. Si tratta di un romanzo breve dal titolo En Agosto nos vemos, ("Ci vediamo in agosto"), che sarà pubblicato in contemporanea mondiale intorno alla data dell'anniversario (in Italia per Mondadori). I figli Rodrigo e Gonzalo hanno a lungo esitato prima di pubblicare l'undicesimo romanzo di Gabo, ma poi ne hanno confermato l'esistenza, e lo hanno definito «troppo prezioso» per non essere dato alle stampe: si tratta della storia di una signora di mezza età, Ana Magdalena Bach, che vive un'avventura erotica in un'isola tropicale, dove si è recata per deporre fiori sulla tomba della madre.



Si intitola invece Coltello - Meditazioni dopo un tentato assassinio il nuovo libro di Salman Rushdie, 76 anni, che racconta la sua vita dopo l'attacco subito il 12 agosto del 2022. Le coltellate inferte dall'americano-libanese Hadi Matar, gli causarono ferite gravi: lo scrittore dei Versi satanici ha perso la vista da un occhio e, in parte, l'uso della mano sinistra. Coltello uscirà in oltre 15 paesi (in Italia per Mondadori) il 16 aprile. Anche Città in rovina, capitolo conclusivo della trilogia di Danny Ryan, uscirà in aprile per Harper Collins: sarà l'ultimo libro di Don Winslow, 70, che ha annunciato il ritiro dalla scrittura.

Il gran ritorno di Stephen King

Torna, puntualmente, il re dell'orrore. Uscirà il 21 maggio You Like It Darker di Stephen King (in Italia per Sperling & Kupfer), una raccolta di 12 racconti. Da segnalare Rattlesnakes, il sequel di Cujo, celebre romanzo del 1981. Per gli amanti del genere, dopo il successo "virale" della saga Blackwater, Neri Pozza a metà gennaio pubblica Gli aghi d'oro, un altro romanzo horror di Michael McDowell.

A fine febbraio torna invece per Fazi lo spagnolo Juan Gómez-Jurado (tradotto in quaranta lingue) con Tutto brucia: una nuova trilogia dell'autore di Regina rossa. Longanesi punta invece molto su Gli occhi di Monna Lisa del francese Thomas Schlesser, in libreria dal 20 febbraio. La piccola Lisa, che sta perdendo la vista, viene portata dal nonno a vedere i capolavori del Louvre e del Beaubourg, prima che avvenga l'irreparabile.

Molte le novità marchiate La nave di Teseo, a cominciare dal nuovo romanzo del premio Pulitzer Michael Cunningham dopo oltre dieci anni, in uscita il 30 gennaio. Day racconta la storia di una coppia, Isabel e Dan, e del fratello di lei, Robbie, l'anima ribelle che abita nel loro attico. Molta attesa anche per il nuovo libro del re del thriller svizzero Joël Dicker, Un animale selvaggio, che uscirà a maggio. Dopo la conclusione della trilogia di Marcus Goldman, Dicker volta pagina con un "polar" all'ultimo respiro. Uscirà a maggio anche Il ladro di nostalgia di Hervé Le Tellier, grandissimo autore de L'anomalia.

Gli autori italiani più attesi

Tra gli italiani, il ritorno di Antonio Manzini: il papà di Rocco Schiavone per una volta tradisce il suo vicequestore ribelle e pubblica, il 9 gennaio, il suo primo Giallo Mondadori.

Si tratta di un romanzo stand-alone, non seriale, dal titolo Tutti i particolari in cronaca. I protagonisti sono un metodico archivista di tribunale, Carlo Cappai, che non si rassegna ai fallimenti giudiziari e un giornalista, Walter Andretti, che si ritrova a indagare suo malgrado in due omicidi che sembrano avere la stessa mano. Cercheranno entrambi di arrivare dove la Legge si è fermata.

Da tenere d'occhio Felicia Kingsley, regina del romance che ha concluso il 2023 come l'autrice più letta del nostro Paese, con un milione di copie vendute. L'autrice modenese, 36 anni e 13 titoli pubblicati da Newton Compton, tornerà - in attesa del nuovo romanzo che uscirà a settembre - con un nuovo libro legato a Due cuori in affitto, a fine marzo. Anche Francesca Giannone è tra le autrici più lette del 2023, con la sua Portalettere, epica saga familiare sulla prima postina del Salento. La scrittrice quarantenne sta scrivendo un nuovo romanzo, che dovrebbe uscire entro l'anno per la casa editrice Nord. Nel corso dell'anno è atteso anche il ritorno di Erin Doom, con il seguito di Stigma, per Magazzini Salani. In arrivo invece per La nave di Teseo il nuovo libro di Claudia Durastanti, Missitalia, che uscirà il 5 marzo, e il romanzo (ancora senza titolo né data di uscita) del premio Strega Sandro Veronesi.

Ma non è finita. Esce postumo, il 9 gennaio per Rizzoli, Dare la vita di Michela Murgia, a cura di Alessandro Giammei. Chiara Valerio pubblicherà a febbraio il suo nuovo libro con Sellerio. Chi dice e chi tace non è un noir ma «una storia nera di personaggi». Ad aprile Sellerio svelerà anche il nuovo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett: protagonista l'iconica ispettrice Petra Delicado. Titolo provvisorio: La mujer fugitiva. Il 12 gennaio esce per Marsilio La luce delle stelle, debutto nel giallo (di matrice scientifico-fisica) di Licia Troisi. L'orizzonte della notte (in arrivo per Einaudi Stile Libero) di Gianrico Carofiglio segnerà il ritorno, dopo cinque anni, del personaggio di Guido Guerrieri, giovane praticante di uno studio legale. Sempre per Einaudi uscirà Tra il silenzio e il tuono, un «libro intimo e struggente» di Roberto Vecchioni.