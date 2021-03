Volley, la Top Cisterna lotta per cinque set poi cede a Vibo in amichevole

Un buon test per la Top Volley Cisterna l’allenamento congiunto con la Tonno Callipo di Vibo Valentia disputato nell’impianto di Pontecagnano (Salerno). I calabresi, la vera rivelazione del campionato di SuperLega, si sono imposti al quinto set (giocato fino a 25 punti) dopo che la Top aveva recuperato i due set di svantaggio.

Nell’occasione coach Boban Kovac ha schierato inizialmente il sestetto base con Seganov in palleggio opposto a Sabbi, Tillie e Randazzo di banda, Szwarc e Krick centrali e Cavaccini libero per poi inserire a metà match la diagonale palleggiatore-opposto con Sottile e Onwuelo e spazio anche per Rossi Cavuto, Rossato e Rondoni.

L’allenamento era necessario per spezzare il lungo digiuno dal campo prima che la Top torni in campo a fine mese nel torneo dei play-off quinto posto che rimetterà in gioco tutte le squadre ad eccezione delle prime quattro classificate. In palio la partecipazione alla Challenge Cup.

La Top ha lottato punto a punto nel primo set cedendo ai vantaggi (24-26) per poi calare nettamente nel secondo dove Vibo l’ha fatta da padrone (18-25). Buona reazione della Top nel terzo parziale che ha impegnato a fondo i calabresi che alla fine si sono arresi (25-23). Ancora meglio nel quarto set dove la Top è arrivata con autorità al pareggio (25-18). Quinto parziale ancora molto combattuto e risolto solo nelle fasi finali dove Vibo è riuscita ad avere la meglio spuntandola per qualche errore di troppo dei pontini (22-25).

“Complessivamente mi ritengo soddisfatto di quanto ho visto perché è stato un test interessante. A noi serviva molto tornare a giocare contro un avversario per ritrovare il ritmo partita – chiarisce coach Boban Kovac a fine allenamento – Ho visto alcune cose buone come la reazione nel terzo e quarto set in cui abbiamo giocato con decisione. L’occasione ha evidenziato cose sulle quali dobbiamo lavorare sono ancora molte se vogliamo riscattarci in questo play-off per il quinto posto”.

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 2, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 12, Seganov 1, Rossato 3, Sabbi 10, Rossi 4, Onwuelo 13, Rondoni (lib.), Randazzo 12, Krick 11, Szwarc 8. All. Kovac

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Chinenyeze 14, Chakravorti, Sardanelli (lib.), Gargiulo 2, Aboubacar 11, Dirlic 11, Fioretti ne, Saitta 3, Rossard 9, Corrado 6, Rizzo (lib.), Cester 3, Defalco 14, Almeida Cardoso 6, Mariano ne. All. Baldovin

Parziali: 24-26 (23’), 18-25 (23’), 25-23 (25’), 25-19 (21’), 22-25 (23’)

