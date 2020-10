Troppe sconfitte, la Top Volley Cisterna esonera il tecnico Lorenzo Tubertini. In arrivo il serbo Kovac

La Top Volley Cisterna ha esonerato dall’incarico il tecnico modenese Lorenzo Tubertini. Il provvedimento era nell’aria arriva dopo la quinta sconfitta consecutiva (due in Coppa e tre in campionato) di una squadra che era stata costruita per puntare decisa ai play off ed è invece inchiodata in fondo alla classifica di SuperLega a zero punti.

La società con un comunicato «ringrazia il tecnico per aver scritto nuove pagine della storia del nostro Club durante queste tre stagioni, portando avanti un percorso di crescita e di sviluppo nell’ambito della gestione e della valorizzazione del nostro progetto».

Vedi anche > «Il volley si rialzerà, la Top Cisterna punta ai 50 anni»

La squadra viene provvisoriamente affidata al vice Roberto Cocconi e ad Elio Tommasino, che saranno in panchina nella imminente trasferta a Ravenna di domenica prossima. Ma la Top Volley ha già contattato Slobodan Kovac, 53 anni, serbo, con un oro olimpico (Sidney 200) e un bronzo (Atlanta 96) da giocatore.

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA