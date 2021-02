© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYUltima partita della regular season del campionato di Superlega e la Top Volley Cisterna chiude la sua stagione affrontando oggi alle 17 al PalaPanini di Modena la Leo Shoes allenata da Andrea Giani. La squadra di Boban Kovac arriva a questo appuntamento dopo aver trovato, dopo tre mesi e mezzo di delusioni, la sua seconda vittoria in campionato nell'ultimo turno casalingo contro la Tonno Callipo di Vibo Valentia. Una vittoria che seppure inutile sul piano pratico, vista la inesorabile e irrecuperabile ultima posizione in classifica della Top, è invece importantissima per quel che riguarda il morale della squadra che ora dovrà affrontare il mini torneo dei play-off per il quinto posto. Con il nuovo regolamento la Top, dodicesima alla fine della stagione regolare resta esclusa dai play-off scudetto ma sarà rimessa in gioco insieme a tutte le altre squadre escluse le prime quattro con un mini torneo a fine marzo con in palio un passi per una coppa europea. La vittoria di martedì con Vibo ci ha dato molto morale pur se inutile ai fini della nostra classifica taglia corto il libero Mimmo Cavaccini Questo successo, ottenuto al termine di una partita molto intensa, ci aiuta a preparare i play-off per il quinto posto con più ottimismo. Riguardo al match contro Modena c'è da dire che giocare al PalaPanini non è semplice per nessuno, ma noi andiamo a lottare per chiudere la regular season con una buona prestazione a prescindere dal risultato finale. Modena e Top Volley hanno disputato quaranta gare nella loro storia e gli emiliani ne hanno vinte trenta. Questa, per la squadra di Andrea Giangio Giani è stata una delle peggiori stagioni degli ultimi dieci anni causa ridimensionamento del budget societario con conseguente fuga di cervelli. Attualmente è settima ma le posizioni sono da definire poiché le dirette concorrenti, Monza e Milano devono ancora recuperare una gara. In ogni caso Modena viene dalla vittoria su Verona nella quale Giani ha schierato Christenson in regia, Vettori opposto, l'ex Karlitzek e Petric di banda, Stankovic e Mazzone centrali e Grebennikov libero. La Top Volley contro Vibo è tornata alla vittoria con Seganov al palleggio, Sabbi (33 punti) opposto, Szwaec e Krick centrali, Tillie e Cavuto di banda e Cavaccini libero. «La vittoria non cambia la classifica, ma ci fa ben sperare per il finale di stagione chiarisce lo schiacciatore Oreste Cavuto Dopo il match con Modena ci sarà qualche giorno di pausa per ripartire subito dopo con una vera e propria preparazione atletica in vista dei play-off quinto posto. La partita tra Modena e Top Volley potrà essere vista in streaming sul canale web www.elevensports.it (a pagamento).Gaetano Coppola