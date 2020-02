Violenza di genere, il progetto 2.0 si conclude l'8 marzo a Cisterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cisterna si prepara all'evento dell'8 marzo nell'ambito del progetto #noviolenza2.0 e la Consulta delle donne sottolinea che «prenderà parte all’iniziativa conclusiva».La stessa Consulta «presentò il progetto #NoViolenza2.0 proprio durante una sua iniziativa contro la volenza sulle donne nel 2018 - ricorda la presidente Alessandra Pontecorvi - Non solo abbiamo aderito sin da subito ma ci siamo impegnate a coinvolgere altre realtà visto che crediamo fortemente che costituire una rete tra ente ed associazione sia l’obiettivo primario che tutti ci dobbiamo porre. Non azioni o iniziative estemporanee, ma una unione di intenti al fine di mettere in campo strumenti utili e duraturi nel contrastare e sensibilizzare attorno al tema della violenza di genere». Si sta lavorando fra l'altro a un protocollo di intesa che coinvolge la Consulta e le altre associazioni.