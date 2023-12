Sabato 30 Dicembre 2023, 12:57

L'ACCUSA

Violentata da due uomini nella stessa giornata. È quanto accaduto a una 17enne di Latina che il 19 gennaio prossimo sarà ascoltata nel corso di un incidente probatorio per acquisire la sua testimonianza, con tutti gli accorgimenti previsti dalla legge. Due uomini, originari del Bangladesh e presunti autori dello stupro, sono finiti nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

I fatti risalgono a dicembre 2022 quando la ragazza si è recata nei pressi delle autolinee di Latina: era sola e doveva acquistare del materiale scolastico quando due uomini di colore le si sono avvicinati e con una scusa, l'hanno convinta a seguirli per poi portarla in un edificio disabitato e abusare entrambi di lei.

Nel frattempo i genitori, non avendola vista rientrare a casa, nonostante fosse ormai sera inoltrata, si sono allarmati e sono andati a presentare una denuncia di scomparsa dai carabinieri salvo poi, una volta tornata la figlia e ascoltato il suo drammatico racconto, informare i militari degli abusi subìti dalla ragazza. La Procura della Repubblica ha quindi aperto un fascicolo, mentre gli investigatori hanno iniziato a cercare riscontri per poter individuare i responsabili. Tra gli elementi raccolti ci sono anche le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di un locale di kebab dove la ragazzina sarebbe stata portata a mangiare: in quei filmati c'è lei, che appare sconvolta e confusa, in compagnia di uno dei due stranieri.

L'IDENTIFICAZIONE

Alla fine i carabinieri sono riusciti a identificare, anche sulla base del racconto della vittima, i presunti responsabili: si tratta di due bengalesi regolarmente in Italia, che sono stati iscritti sul registro degli indagati per violenza sessuale aggravata. Il pubblico ministero Valerio De Luca, titolare della delicata indagine, nelle scorse settimane ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, di poter ascoltare la 17enne in modalità protetta per ricostruire quanto accaduto e cristallizzare la testimonianza.

Così il gip ha fissato per il 19 gennaio prossimo l'incidente probatorio: la vittima sarà assistita durante l'udienza da una psicologa, così come previsto dalla legge essendo minorenne, e sarà videocollegata con l'aula della Corte di assise da una stanza limitrofa all'interno del Tribunale. All'audizione saranno inoltre presenti l'avvocato Francesca Roccato, legale nominato dalla famiglia della vittima, e il difensore dei due indagati, l'avvocato Massimo Frisetti.