Una donna di 44 anni è stata arrestata nel pomeriggio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latina nei pressi delle autolinee, zona particolarmente "calda" per lo spaccio di sostanze stupefacenti.



La signora, già nota alle forze dell'ordine, è stata sorpresa mentre cedeva due flaconi di metadone. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA